Шойгу обсудил с и.о. министра обороны Армении региональную безопасность
Главы военных ведомств также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с исполняющим обязанности министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном вопросы обеспечения региональной безопасности.
Как сообщает российское военное ведомство, разговор состоялся 26 июля. В ходе беседы обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Ранее Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо ситуацию в таджико-афганском приграничье.