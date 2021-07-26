Атомную подводную лодку «Красноярск» спустят на воду 30 июля

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» (проект 885 «Ясень-М») спустят на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Работы по строительству АПРК "Красноярск" "Севмаш" выполняет по графику, традиционно качественно и эффективно», - отметил адмирал Николай Евменов.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения.

Подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Строительство многоцелевых «Ясеней» проекта 885 ведется на «Севмаше». Это единственное предприятие в РФ, которое строит атомные подлодки четвертого поколения.