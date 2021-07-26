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Блогера Гасанова лишили прав на полтора года

Олеся Степакова
15:42 26.07.2021
Он также должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Блогера Гасанова лишили прав на полтора года
© Фото: guseinn, ВКонтакте
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Видеоблогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав на полтора года. Кроме того, он должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал LShot.

Ранее, в начале июля, столичные полицейские остановили люксовый автомобиль Lamborghini Urus и заподозрили водителя внедорожника в употреблении алкогольных напитков. За рулем иномарки оказался популярный 27-летний видеоблогер Гусейн Гасанов.

Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но автолюбитель отказался его пройти, уточнили в МВД.

За отказ от освидетельствования на него оформили протокол и передали дело в суд.

Блогер Гасанов уже привлекал внимание дорожной полиции в Самаре осенью 2019 года, когда устроил ночной заезд по городу на 11 автомобилях с нарушениями правил дорожного движения.

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