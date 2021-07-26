Военные врачи РФ помогли 52 жителям отдаленных населенных пунктов Мардакертского района Карабаха

Офицеры центра гуманитарного реагирования и военные врачи медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента в рамках организованной гуманитарно-медицинской акции в районной больнице города Мардакерт Нагорного Карабаха впервые приняли роды у местной жительницы из отдаленного района.

«Для медицинского отряда это первые роды и в военной медицине не часто используется. На такой операции по Кесарево сечению по протоколу должен ребенка принимать педиатр-неонатолог. Я начинал свою профессиональную деятельность, как детский анестезиолог, приходилось и с младенцами работать и новорожденными. Пришлось выступить не только анестезиологом, но и неонатологом. Родился мальчик, мама его тут же в реанимации назвала Оганезом. Мальчик 4 килограмма 250 грамм, 49 сантиметров», - рассказал врач анестезиолог медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента Анатолий Ахапкин.

В Мардакертскую районную больницу обратилась беременная женщина с жалобами на боли в животе. Администрация больницы, зная, что в больнице и городе нет медицинского специалиста, приняла решение обратиться за помощью к российским военным врачам-миротворцам. Медики российского медицинского отряда специального назначения, имея огромный опыт и профессиональную подготовку, оказали квалифицированную помощь и спасли женщину и ребенка.

«С утра обратилась наша роженица с жалобами на боли схваткообразные в животе. Я обратилась к российским нашим коллегам. Они сразу откликнулись и быстро были в больнице. У нас не было неонатолога, но к счастью ваши врачи, там был еще педиатр, он помог нам и мы сделали кесарево сечение. Благополучно все для ребенка и для матери. Спасибо большое нашим коллегам из миротворческих сил российских. Благодаря их помощи мы сделали все своевременно», - сообщила акушер-гинеколог Мардакертской районной больницы Лусине Искандарян.

В ходе медицинского приема врачами отряда специального назначения была оказана консультативная и квалифицированная медицинская помощь 52 жителям из отдаленных населенных пунктов Мардакертского района.

В свою очередь, офицеры центра гуманитарного реагирования провели акцию по выдаче продовольственных наборов, предметов первой необходимости, теплых вещей и детских игрушек многодетным семьям, вынужденным переселенцам и нуждающимся местным жителям.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.