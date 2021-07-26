Российские саблистки Великая и Позднякова встретятся в финале Олимпиады

Российская саблистка Софья Великая одержала победу над спортсменкой из Венгрии Анной Мартон в полуфинале турнира по фехтованию на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, российской команде гарантированы золотая и серебряная медали в данном виде программы.

В финальной схватке Великой предстоит встреча с соотечественницей Софией Поздняковой, которая в понедельник в полуфинале смогла победить француженку Манон Брюне (15:10). Финал начнется в 14.45 по московскому времени.

Российской спортсменке 36 лет. Великая - олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, однако золото Игр в личном турнире ей пока выиграть не удалось. В активе саблистки 8 золотых наград ЧМ и 14 золотых медалей европейских первенств.