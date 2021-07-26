Армия Атомная подлодка «Казань» вышла на учения в Баренцево море Андрей Аркадьев Кроме того, стратегическая подлодка «Новомосковск» завершает межбазовый переход в основной пункт базирования. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипаж атомной подводной лодки «Казань» после участия в военно-морском параде в Североморске вышел на учения в Баренцево море, сообщает пресс-служба Северного флота. «Экипаж АПЛ "Казань" сегодня утром вышел в Баренцево море. В течение нескольких дней он отработает комплекс мероприятий курса боевой подготовки подводных лодок», - говорится в сообщении. Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года. Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». «Оникс» - универсальная противокорабельная крылатая ракета. Предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика