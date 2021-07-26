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В США описали возможный сценарий Третьей мировой войны

Анна Касаткина
01:40 26.07.2021
Война якобы может вспыхнуть между США и Китаем после выхода американских эсминцев в воды Южно-Китайского моря в 2034 году.
В США описали возможный сценарий Третьей мировой войны
© Фото: US Navy via Globallookpress.com
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Отставной адмирал из США Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман предрекли миру новую мировую войну в 2034 году. Отрывки из их книги «2034: Роман о грядущей мировой войне» опубликовало издание The National Interest.

В книге говорится, что война, охарактеризованная как «кошмарная», по прогнозу авторов, может вспыхнуть между США и Китаем после выхода американских эсминцев в воды Южно-Китайского моря в 2034 году. Отмечается, что если войны будут вестись, как в прошлом, и важным показателем будут изощренность и количество самолетов, кораблей и танков, Штаты «останутся в завидном положении».

Как считают авторы произведения, сейчас США доминируют по части авианосцев, однако в будущем преимущество будет отдано беспилотным и автономным военным технологиям.

Людей, уточняется в книге, в армиях станет меньше, и в основном это будет спецназ.

«Наши потребности в кадрах будут меняться: нам нужно будет отбирать, обучать и нанимать людей с менталитетом, подобным спецназу. Нужно будет меньшее количество мужчин и женщин, но они смогут интегрироваться с передовыми технологиями, используя биотехнологические прорывы», – цитирует издание Ставридиса и Акермана.

Кроме того, авторы полагают, что в возможном противостоянии 2034 года значимое место займут кибератаки.

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