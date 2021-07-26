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В АТОР спрогнозировали, когда подешевеют билеты на международные перелеты

Иван Линдеманн
12:23 26.07.2021
Единственное направление, где нет ограничительных квот, это Турция, поэтому цены значительно ниже, чем по другим направлениям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Цены на международные перелеты высоки в том числе из-за повышенного туристического спроса. Об этом заявил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Цены на международные перелеты напрямую зависят от спроса. К сожалению, из-за того, что решениями оперативного штаба квоты на большинство направлений ограничены, с учетом динамического ценообразования цена меняется от загрузки рейсов. Так как сейчас повышенный летний туристический сезон, конечно, пользуется популярностью и Болгария, и Хорватия, и Кипр, и Греция. По этим направлениям действуют установленные квоты, и они не всегда большие: два-семь рейсов в неделю. Единственное направление, где нет ограничительных квот, это Турция, поэтому цены значительно ниже, чем по другим направлениям», - объяснил он.

Что касается курортов Египта, то статистику можно будет делать только после открытия рейсов.

«На Египет (Хургада, Шарм-эш-Шейх) пока открываются по пять рейсов из Москвы. Это, конечно, маленькая квота. Для сравнения только в турецкую Анталью ежедневно вылетает 105 рейсов. Если квота будет увеличиваться, цены будут снижаться», - уточнил Горин.

Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта. В каждый из городов будут направляться по пять самолетов из Москвы в неделю. С этого же числа РФ возобновит авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, увеличит число полетов в Сирию.

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