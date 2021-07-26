РФ и Сирия подписали 15 соглашений и меморандумов о сотрудничестве

Российские и сирийские ведомства заключили 15 соглашений о сотрудничестве, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Между российскими и сирийскими ведомствами уже подписано 15 соглашений и меморандумов по ключевым направлениям российско-сирийского сотрудничества», - отметил Мизинцев на заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Он добавил, что наша страна отправила в Сирию российскую вакцину против COVID-19. Речь идет о 250 тысячах доз препарата. Также Россия поставила в республику более миллиона тестов, способных выявить линии вируса. Кроме того, местное население получило свыше 160 тонн гуманитарной помощи, отметил Мизинцев.

По словам начальника НЦУО, Москва и Дамаск начали работу по сохранению объектов сирийского культурного наследия. Проходят мероприятия по поддержке талантливых детей из Сирии, а также организации учебы в России детей, оставшихся без родителей.