Артисты ЦДРА выступили в военно-морском госпитале на День ВМФ в Подмосковье

В подмосковной Купавне на базе 3-го филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко с концертной программой, посвященной Дню ВМФ, выступил творческий коллектив Центрального дома Российской армии.

Участники творческого коллектива пели прямо на улице под окнами больничного корпуса. Пациенты слушали артистов, находясь в лечебных палатах, а медперсонал смотрел выступление на улице и аплодировал, не жалея ладоней.

Там же, во время выступления артистов, начальник 3-го филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (32-й военно-морской клинический госпиталь, Купавна) полковник медицинской службы Виталий Шкарупа вручил награду одному из своих сотрудников - подполковник медицинской службы Сергей Попов был удостоен медали «За борьбу с пандемией COVID-19».