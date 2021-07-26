На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса

Украинским властям следует рассматривать вариант силового освобождения Донбасса после выборов в Государственную думу в РФ, заявил в беседе с телеканалом Obozrevatel бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

«Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия», - сообщил он.

Напомним, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что одновременное наличие гражданства РФ и Украины не будет являться препятствием для принятия участия жителей Донбасса в выборах, которые состоятся 17-19 сентября.