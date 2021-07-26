Метание гранат в гору и проход под колючей проволокой: кадры всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо»

В Приэльбрусье проходит всеармейский этап соревнований по полевой выучке среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо - 2021». Участники соревновались в индивидуальном лазанье на скорость без использования каких-либо приспособлений, облегчающих или ускоряющих движение.

Эти 400 метров доводят даже самых подготовленных буквально до потери сознания. Горная полоса препятствий - одно из самых сложных спецзаданий «Эльбрусского кольца». Возможности организма находятся на пределе.

«Здесь показывается все мужество, выносливость человека. Для меня лично это такой эталон для военных. Еще бы стрельбы сюда добавить. А так здесь есть все», - отметил командир группы ЮВО Станислав Павловский.

От команды «марш» до финиша в среднем 15 минут. Военнослужащие высокогорных подразделений стартуют вереницей.

«Команды упираются в преграду из камня, но их это не останавливает. Ее будут штурмовать при помощи подъема с жумарами по перилам. Вертикаль больше чем в 10 метров нужно преодолеть за 20-25 секунд», - рассказал корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

И это только одно из десятка препятствий. Впереди разрушенный мост, бег по камням через сухое русло реки, шаткое бревно, метание гранат в гору.

Буквально в 100 метрах в том же Баксанском ущелье параллельно выполняется задача по горной стрельбе. Угол места цели, высота над уровнем моря, ветер, давление. Стреляют круто в гору. Без знания баллистики на спусковой крючок нажимать здесь бесполезно.

«Тут другое давление, тут другой угол прицеливания. Если мы берем стрельбу свыше 400 метров, то необходимо делать поправки», - уточнил командир группы ЦВО Василий Булгаков.

На склоне крутизной 30-35 градусов у бойцов задача бегом подняться наверх и максимально быстро спуститься вниз «спортивным способом». На финише - ограниченный проход под колючей проволокой.

Лучше всех с задачей справляется сборная ВДВ. Но это лишь промежуточные итоги. Впереди марш-бросок вокруг высочайшей горной вершины Европы, восемь перевалов, пять ледников, а также скоростное восхождение на сам Эльбрус.