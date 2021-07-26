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СМИ: в США зафиксирована вспышка смертельно опасной инфекции

Роман Захаров
00:26 26.07.2021
Candida Auris - устойчив ко всем существующим лекарственным препаратам, но во время пандемии коронавируса он стал еще более опасным.
СМИ: в США зафиксирована вспышка смертельно опасной инфекции
© Фото: Bodo Schackow, dpa, Globallookpress
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Разновидность грибковой инфекции Candida Auris, обнаруженную медиками сразу в нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне, оказалась неизлечимой. Об этом сказано в материале The New York Times.

Авторы статьи напоминают, что впервые возбудитель был зафиксирован в 2009 году в Японии. Candida Auris - устойчив ко всем существующим лекарственным препаратам, но, как выяснили ученые, во время пандемии коронавируса он стал еще более опасным.

Отмечается, что приблизительно треть пациентов, заразившихся инфекцией, скончались в течение 30 дней. В то же время все они уже были серьезно больны, поэтому сейчас нельзя с точностью говорить о том, стал ли именно грибок первопричиной их гибели. Также у 5-10% людей с патогеном развилась серьезная инфекция кровотока.

Как утверждают специалисты, Candida Auris сложно уничтожить, если он распространился в помещениях госпиталя. Для здоровых людей он относительно безопасен, но для тяжелобольных пациентов с ослабленной иммунной системой - может быть представлять смертельную угрозу.

«Если бы вы хотели представить себе кошмарный сценарий с патогеном, устойчивым к любым лекарствам, это именно он», - объяснил доктор Корнелиус Дж. Клэнси.

По мнению медиков, пациентов с Candida Auris трудно вылечить, однако исследователи впервые выявили в США людей, у которых эта инфекция была устойчива к трем основным классам противогрибковых препаратов. Врачи сейчас обеспокоены тем, что теперь из-за пандемии COVID-19 в группу риска данного патогена входит значительно большее количество людей.

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