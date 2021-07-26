Без ресторанов и кино: в Германии готовят ограничения для непривитых от COVID-19

Непривитые от коронавируса граждане Германии могут столкнуться со значительными ограничениями. Об этом заявил глава канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун.

По его словам, несмотря на обязательное тестирование невакцинированных, в случае высокого уровня заболеваемости они должны будут сократить свои контакты. Это касается, в частности, запрета на посещение ими ресторанов, кинотеатров и стадионов.

«Есть два аргумента (для вакцинации – прим. ред.), которые должен знать каждый гражданин: вакцинация защищает на 90 процентов от серьезного течения коронавируса, и, у тех, кто вакцинирован, определенно будет больше свободы, чем у тех, кто не вакцинирован», – сказал Браун в интервью газете Bild am Sonntag.

Он добавил, что зарегистрированные в Германии вакцины успешно справляются с «дельта»-штаммом инфекции, поэтому в локдаунах больше нет необходимости. В то же время требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию по-прежнему актуальны, уточнил Браун.

Ранее сообщалось, что Германия ослабила коронавирусные ограничения для прибывающих в страну россиян. Так, карантин по прибытии может быть закончен после отправки властям справки о прививке допущенными к применению в Евросоюзе вакцинами.