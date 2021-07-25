Моряки готовятся к торжественному смотру в Севастополе: кадры с борта крейсера «Москва»

На борту флагмана - ракетного крейсера «Москва» побывал корреспондент «Звезды». Моряки тщательно готовятся к торжественным мероприятиям, на утреннем осмотре проверяется их форма одежды.

«Первое - это головные уборы. Личный состав снимает головные уборы, и проверяется чистота головных уборов. Делается замечание, чтобы они их устранили. Чтобы между значками было ровное расстояние - это всегда проверяется. Ну, и форму одежды, туфли. Бляхи необходимо натирать», - рассказал командир группы обеспечения стрельб Тимур Атамаев.

В этом году в связи с пандемией коронавируса торжества в Севастополе пройдут в усеченном формате. В Севастопольской бухте на парадных бочках будут ошвартованы девять кораблей Черноморского флота.

Возглавит парадную линию подводная лодка «Великий Новгород». Вслед за ней на рейд выйдут: морской тральщик «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», большой десантный корабль «Азов», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Москва», патрульный сторожевой корабль из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно «Коммуна».