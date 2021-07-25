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Балтийские приготовления: что покажут на Параде в честь Дня ВМФ в Калининграде

Тимур Шерзад
Максим Румянцев
10:06 25.07.2021
Известно, что встретить День ВМФ дома смогут не все члены экипажей кораблей - многие несут вахту. Но их ждет праздничный обед - так например, на сторожевике «Ярослав Мудрый» военнослужащих порадует любимая солянка, фрукты и сладости к чаю. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Балтийский флот - старейший. Это хранитель военно-морских традиций и высокой культуры военных моряков. Что говорить, если у этого флота десантные катера называются «Денис Давыдов», «лейтенант Римский-Корсаков», «мичман Лермонтов», а кильватерное судно - «Александр Пушкин».

«Там, в открытом море, уже формируется ордер для прохождения по каналу. Корабли разного класса и водоизмещения, им надо действовать точно по секундам чтобы все получилось слаженно и четко. Справа от меня, возле памятника Петру Первому, основателю российского ВМФ, уже ждут прибытия командующего Балтийским флотом. От причала катер командующего пройдет вдоль всего строя ошвартованных в морском канале кораблей — это очень красивый воинский ритуал, с которого всегда начинается главный праздник военных моряков, командующий приветствует экипажи и поздравляет с днем военно-морского флота. Белоснежная форма, надраенная медь все это сияет на солнце, благо погода не подвела», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Максим Румянцев. 

Он добавил, что после парада состоится военно-спортивный праздник, который будет отмечен демонстрациями умений морских пехотинцев. Всего участвует около полусотни кораблей и судов, а также самолеты и вертолеты морской авиации. Всего будет разыграно полтора десятка эпизодов - от поиска подлодки противолодочным вертолетом до штурма береговых укреплений на десантных катерах. А еще спецназ продемонстрирует технику освобождения захваченного условными пиратами судна. 

Известно, что встретить День ВМФ дома смогут не все члены экипажей кораблей - многие несут вахту. Но их ждет праздничный обед - так например, на сторожевике «Ярослав Мудрый» военнослужащих порадует любимая солянка, фрукты и сладости к чаю. 

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