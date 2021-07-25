Один из самых активно развивающихся в мире: военно-морской флот России сегодня

Военно-морской флот России - один из самых активно развивающихся в мире. Только в прошлом году в его боевой состав вошли три десятка кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения.

Примерно столько же новых вымпелов ВМФ получит и в этом. Главный среди них - атомный ракетный крейсер проекта «Борей-А» - «Князь Олег». Он сейчас проходит последние испытания, готовится пускать «Булаву» из акватории северных морей. Еще один стратег из этой же серии - «Генералиссимус Суворов» - спустят на воду.

Защищать наших стратегов в океане призваны многоцелевые атомные подлодки проекта «Ясень-М». Одну из них - АПЛ «Казань» моряки Северного флота получили ко Дню Победы. Вторую «Новосибирск» ждут к декабрю. Еще одна субмарина городской серии «Красноярск» готовится к спуску.

Дизель-электрические субмарины проекта «Варшавянка» на Западе хорошо известны, даже устрашающее прозвище получили там за бесшумный ход - «Черные дыры». В Сирии они отметились боевыми пусками знаменитых «Калибров». Дивизион из шести таких лодок несет службу на Черноморском флоте. Теперь на Адмиралтейской верфи делают шесть лодок для Тихоокеанского флота. «Петропавловск—Камчатский» и «Волхов» мы увидим

сегодня на параде, они уже в строю. «Магадан» вот-вот сдадут, к концу года спустят «Уфу»,

заложат «Можайск» с «Якутском» - закроют серию.

Строительство кораблей тоже набрало крейсерскую скорость. Продолжается серийное производство малых ракетных кораблей проектов «Буян-М» и «Каракурт», новых корветов и фрегатов.

Живучесть кораблей повышена за счет снижения радиолокационной заметности, использования современных композитных материалов и технологий, разработанных российскими судостроителями. При этом полностью выполнена программа импортозамещения - ни одной зарубежной детали, агрегата или узла.

«Мы сегодня начиняем корабли, по большому счету, по модульному принципу. Модули, которые возможно ставить на корабли различных типов - с одной стороны. С другой стороны, при модернизации мы можем, оставляем практически нетронутым корпус и основные надстройки корабля..сделать его более мощным, отвечающим современным боевым требованиям», - отметил председатель Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко

Используются самые современные материалы, такие, как композиты. Примером могут служить тральщики проекта «Александрит». Самый новый — «Владимир Емельянов» сегодня во главе парадного отряда больших кораблей на рейде Кронштадта, после чего он отправится на Черноморский флот.

Пять лет назад состоялась передача военным морякам головного корабля противоминной обороны, а в этом году уже шестой тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика готовится к швартовным испытаниям.

Глубокую модернизацию проходят корабли первого ранга. На Тихоокеанском флоте - БПК «Маршал Шапошников», на Черноморском - крейсер «Москва» ее уже прошли. Тяжелый атомный «Адмирал Нахимов» Северного флота, собрат «Петра Великого», вернется в строй к концу 22-го года.

Ну, а перед самым парадом, в подарок ко Дню ВМФ, Андреевский флаг впервые подняли на новеньких десантных катерах на Балтике. Так что, боевой состав флота, его инфраструктура активно обновляются, переоснащается морская авиация, соединения и части ПВО и береговые войска.