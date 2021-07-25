В ожидании большого парада: как в Петербурге готовятся к главному событию на ВМФ

Самые красочные события - прохождение парадного строя - состоятся на Кронштадтском рейде и в акватории Невы. На Сенатской площади, под строгим взором Медного всадника, расположилась основная площадка торжеств. Сюда уже скоро прибудут президент Российской Федерации, Министр обороны, Главнокомандующий Военно-морским флотом и представители высшего военного командования страны.

Парадная трибуна находится в самом сердце Сенатской площади. Это главный ориентир для двух десятков боевых кораблей и катеров, которые сегодня пройдут по Неве. Чуть позже почетные зрители начнут занимать места, а пока здесь завершаются последние приготовления. Отсюда открывается потрясающий вид, как на парадный строй, так и корабли которые участвуют в статическом показе и стоят, как говорят моряки, на бочках.

Так, можно увидеть флагман парада на Неве фрегат «Адмирал флота Касатонов». Это самый крупный сторожевой корабль, построенный для Военно-морского флота за последние несколько лет. На его борту сегодня находится Центр управления парадным строем. С фрегата дают указание кораблям по ходу движения.

Исторический центр Петербурга словно замер в ожидании. На набережных перекрыто движение. Вот-вот по-очереди разведут петербургские мосты: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. По-традиции, уже зажжены факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Это всегда случается в Петербурге в особо торжественных случаях. В эти минуты на пляже Петропавловской крепости уже готовится салютный дивизион. Его залпы станут сигналом к началу парада. И казалось бы, за время тренировок мы все это видели неоднократно, но с самим праздником это, конечно, не сравнится.

Атмосфера особая. За два часа до парада сюда к Сенатской площади уже стягиваются пешие расчеты морских пехотинцев, а также курсантов и офицеров высших военно-морских учебных заведений. Всего около 500 человек. Они пройдут торжественным маршем.

На генеральной репетиции журналисты интересовались у командования флотом – не внесет ли капризная петербургская погода свои коррективы? На что вице-адмирал Владимир Касатонов с уверенностью заявил - в день ВМФ всегда хорошая погода. Так и произошло. Над Петербургом светит солнце, чистое небо, а значит ничего не помешает увидеть и воздушную часть парада. Морская авиация в этом году представлена с размахом.