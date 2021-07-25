Суровая погода добавит колорита: чего ждать от военно-морского парада в Североморске

Парад на Северном флоте пройдет в суровых погодных условиях арктического региона. Как проходит утро перед парадом, рассказал корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

«Та самая "Казань" видна где-то здесь, за моим плечом, она закрыта туманом - погода вносит свои коррективы. Это не единственная лодка, которая стоит на рейде сегодня в этот торжественный день. Рядом - впечатляющий своими размерами атомный подводный крейсер стратегического назначения "Новомосковск". Надводные корабли пройдут перед трибунами, возглавит строй большой противолодочный корабль "Североморск", самый крупный участник этого парада. За ним - эсминец "Ушаков", малые ракетные катера, и, конечно, минные тральщики», - прокомментировал корреспондент.

Каждый из кораблей даст залп. Позже торжества продолжатся, морпехи продемонстрируют морской десант, затем будет праздничный концерт и военная выставка.

Отмечено, что в преддверии парада в Североморске царствует суровая северная погода, временами идет дождь, у людей идет пар изо рта, но это только добавляет колорита, а моряки Северного флота к такой погоде привычны.