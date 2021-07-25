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На Камчатке прошел военно-морской парад на день ВМФ

08:54 25.07.2021
На Камчатке прошел военно-морской парад на день ВМФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня, в честь Дня ВМФ, в Петропавловске-Камчатском состоялся военно-морской парад, а также торжественное прохождение парадных расчетов Петропавловск-Камчатского гарнизона. 

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