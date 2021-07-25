Парад в честь дня ВМФ во Владивостоке сняли с коптера.

Всего в парадном строю было семь кораблей. В торжествах приняли участие также два фрегата ВМС Вьетнама.Вьетнамцы прошли более 2 000 морских миль, чтобы принять участие в празднике. На боевое дежурство эти корабли поступили в 2018 году, входили в партию из четырех сторожевых кораблей проекта «Гепард» и были построены на судостроительном заводе в Татарстане.

Парад принимал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц - он поочередно обошел парадный строй и поздравил экипажи боевых кораблей с праздником.

После парада на набережной Цесаревича начался праздничный концерт.