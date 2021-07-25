Спорт Поздняков прокомментировал победу Бацарашкиной на ОИ Кира Карон Глава ОКР призвал российских спортсменов равняться на стрелков после победы Виталины Бацарашкиной. © Фото: Friso Gentsch dpa Globallookpress Читайте нас на: Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу Виталины Бацарашкиной на летних Олимпийских играх в Токио. Он призвал российских спортсменов равняться на стрелков. «Конечно, мы с большим удовольствием поздравляем от всей нашей олимпийской команды нашего замечательного стрелка. И хочу отметить, что в очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды. Так держать и равняться на стрелков», - сказал Поздняков ТАСС. Ранее Виталина Бацарашкина принесла первую золотую медаль в копилку сборной РФ на стартовавшей в пятницу Олимпиаде. Помимо золота представители России уже стали обладателями серебряной медали (Анастасия Галашина - стрельба из пневматической винтовки с 10 метров), а также бронзовой награды (Михаил Артамонов - тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика