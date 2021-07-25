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Поздняков прокомментировал победу Бацарашкиной на ОИ

Кира Карон
06:34 25.07.2021
Глава ОКР призвал российских спортсменов равняться на стрелков после победы Виталины Бацарашкиной.
Поздняков прокомментировал победу Бацарашкиной на ОИ
© Фото: Friso Gentsch dpa Globallookpress
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу Виталины Бацарашкиной на летних Олимпийских играх в Токио. Он призвал российских спортсменов равняться на стрелков.

«Конечно, мы с большим удовольствием поздравляем от всей нашей олимпийской команды нашего замечательного стрелка. И хочу отметить, что в очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды. Так держать и равняться на стрелков», - сказал Поздняков ТАСС.

Ранее Виталина Бацарашкина принесла первую золотую медаль в копилку сборной РФ на стартовавшей в пятницу Олимпиаде. Помимо золота представители России уже стали обладателями серебряной медали (Анастасия Галашина - стрельба из пневматической винтовки с 10 метров), а также бронзовой награды (Михаил Артамонов - тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов).

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