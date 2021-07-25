В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами. В них погибли 5 человек, пострадали порядка 190 человек. Об этом сообщили в МВД.

«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188», - передает ТАСС слова собеседника агентства.

В ведомстве подчеркнули, что до сих пор не определенным считается статус средств индивидуальной мобильности.Разработкой данного проекта постановления правительства занимается Министерство транспорта России.