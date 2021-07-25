Грузинка Салуквадзе первой из женщин поучаствовала в девяти Олимпиадах

Представительница сборной Грузии Нино Салуквадзе первой из женщин приняла участие в девяти Олимпийских играх.

Спортсменка приехала в Токио, чтобы выступить на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета в 52 года. Салуквадзе имеет в коллекции полный комплект олимпийских медалей. За свою карьеру она уже выигрывала золото и серебро в Сеуле в 1988 году, а также бронзу в Пекине в 2008 году.

Восемь раз приезжали на Олимпиады в качестве участниц представлявшая в разное время Германию и Италию Йозефа Идем, занимающаяся греблей на байдарках, а также канадская спортсменка Лесли Томпсон, специализирующаяся на академической гребле.