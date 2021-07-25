Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Военные строители поместят подлодку 633 проекта в уникальный музей с подземной гаванью в Крыму

Анна Берестовая
06:00 25.07.2021
Минобороны РФ поместит подлодку 633 проекта в музей фортификационных сооружений в Севастополе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к выполнению второй очереди масштабной реконструкции музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок в бухте Балаклава в Севастополе.

Военные строители приступили к реконструкции сухого дока, в котором после завершения работ будет размещена подводная лодка 633 проекта, предоставленная Военно-морским флотом России. Именно для укрытия и обслуживания таких субмарин и создавался в середине прошлого столетия «Объект 825».

Сухой док представляет собой железобетонный бассейн длинной в 100 метров, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. Объем его подводной части превышает восемь тысяч кубических метров.

В настоящее время военные специалисты выполняют сплошную очистку и обработку дока, простоявшего в морской воде более 50-ти лет, укрепляют стены камеры, оборудуют новые фундаменты и крепления для установки субмарины.

Ранее, к 9 мая текущего года силами Минобороны России был завершен первый этап восстановления уникального исторического музейного комплекса. Военные строители воссоздали и реконструировали все основные кластеры, разработали новую концепцию функционирования фондов, создали его объемную карту. Раннее они состояли лишь из настенных баннеров, стендов и витрин с экспонатами.

Атмосфера аутентичного противоатомного подземного убежища 20-го столетия дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:45 Спорт
Стрелок Бацарашкина принесла России первое золото на Олимпиаде в Токио
06:00 Армия
Видео
Военные строители поместят подлодку 633 проекта в уникальный музей с подземной гаванью в Крыму
03:38 В стране и мире
Несколько регионов России захлестнут сильные дожди
02:11 Армия
В Сибири прошли учения с экипажами дальних бомбардировщиков
23:57 В стране и мире
В США посчитали, что Байден заслужил импичмент из-за «Северного потока - 2»
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.