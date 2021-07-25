Военные строители поместят подлодку 633 проекта в уникальный музей с подземной гаванью в Крыму

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к выполнению второй очереди масштабной реконструкции музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок в бухте Балаклава в Севастополе.

Военные строители приступили к реконструкции сухого дока, в котором после завершения работ будет размещена подводная лодка 633 проекта, предоставленная Военно-морским флотом России. Именно для укрытия и обслуживания таких субмарин и создавался в середине прошлого столетия «Объект 825».

Сухой док представляет собой железобетонный бассейн длинной в 100 метров, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. Объем его подводной части превышает восемь тысяч кубических метров.

В настоящее время военные специалисты выполняют сплошную очистку и обработку дока, простоявшего в морской воде более 50-ти лет, укрепляют стены камеры, оборудуют новые фундаменты и крепления для установки субмарины.

Ранее, к 9 мая текущего года силами Минобороны России был завершен первый этап восстановления уникального исторического музейного комплекса. Военные строители воссоздали и реконструировали все основные кластеры, разработали новую концепцию функционирования фондов, создали его объемную карту. Раннее они состояли лишь из настенных баннеров, стендов и витрин с экспонатами.

Атмосфера аутентичного противоатомного подземного убежища 20-го столетия дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.