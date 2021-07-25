Несколько регионов России захлестнут сильные дожди

В последующие два дня несколько регионов страны окажутся «залиты» сильными дождями. Соответствующий прогноз актуален для Северного Кавказа, Якутии, Магадана, Алтая, а также Томской и Новосибирской областей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Для Чукотки, Магадана и Якутии природные катаклизмы могут поспособствовать улучшению ситуации с природными пожарами. Территории же, по которым протекает река Амур, по причине ливней и гроз окажутся в опасности.

«Вода будет выходить за пойму, будут подтапливаться дороги, огороды, посевы, участки», - цитирует специалиста ТАСС.

Новые обильные осадки в частности пройдут на местах, где уже наблюдается подъем воды. Синоптик уточнил, что уровень воды в реке, к примеру, в Хабаровском крае через три дня, согласно прогнозам, преодолеет неблагоприятную отметку и почти достигнет опасной черты.