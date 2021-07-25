Вторжение холода: жителей Сибири и Урала предупредили о перемене погоды

В ряд регионов Урала и южной части Западной Сибири в ближайшее время придет похолодание. Аномально низкие температуры будут наблюдаться в частности в Томской, Новосибирской, Омской и Свердловской областях.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбики термометра опустятся примерно на 4-6 градусов ниже нормальных значений. Также похолодание затронет Тюменскую и Кемеровскую области и Алтайский край.

«Уже в понедельник отрицательные аномалии... будут в Заволжье и на Урале», - цитирует Вильфанда ТАСС.

Синоптик уточнил, что во время спада температур в Екатеринбурге воздух днем будет прогреваться максимум до 17-18 градусов, а в Новосибирской, Томской и Омской областях - до 20-21 градуса выше нуля.