Ушла из жизни звезда сериала «Мухтар» Зинаида Пасютина

Советская актриса театра, кино и телевидения Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) в Facebook.

«Более 40 лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству и Белорусскому государственному университету культуры и искусств, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность», - сказано в публикации.

О месте и времени прощания с артисткой будет сообщено позже.

Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года. Окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт, потом работала в Свердловском драматическом театре имени Чехова и Брянском театре имени Алексея Толстого.

Дебют артистки в кино состоялся в 1983 году в кинопритче «Сад». Всего за свою карьеру она сыграла в десятках известных картинах, в числе которых сериал «Мухтар».