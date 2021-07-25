Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ушла из жизни звезда сериала «Мухтар» Зинаида Пасютина

Роман Захаров
23:57 25.07.2021
О месте и времени прощания с артисткой пока ничего неизвестно.
Ушла из жизни звезда сериала «Мухтар» Зинаида Пасютина
© Фото: Кадр из сериала «Мухтар. Новый след.»
Читайте нас на:

Советская актриса театра, кино и телевидения Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) в Facebook.

«Более 40 лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству и Белорусскому государственному университету культуры и искусств, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность», - сказано в публикации.

О месте и времени прощания с артисткой будет сообщено позже.

Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года. Окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт, потом работала в Свердловском драматическом театре имени Чехова и Брянском театре имени Алексея Толстого.

Дебют артистки в кино состоялся в 1983 году в кинопритче «Сад». Всего за свою карьеру она сыграла в десятках известных картинах, в числе которых сериал «Мухтар».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:04 В стране и мире
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Дамаск
20:50 Армия
Видео
Вертолеты ЗВО сбросили более 180 тонн воды на очаги лесных пожаров в Карелии
18:26 Армия
Видео
Атомный крейсер и показательные выступления: как Северный флот отметил День ВМФ
15:03 Армия
Красочное шоу в небе: День ВМФ завершится салютом в Кронштадте
12:43 Армия
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе посвященный Чесменскому сражению барельеф
Популярное
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.