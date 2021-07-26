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Из всех калибров: артиллеристы не допустили прорыва «противника» на учениях под Ульяновском

Алексей Курильченко
05:00 26.07.2021
Артиллеристы Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения разгромили «противника» в ходе учений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В рамках завершившегося тактического учения подразделения артиллерии Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения отработали задачи артиллерийской поддержки обороняющихся парашютно-десантных подразделений.

По замыслу учения, подразделения артиллерии соединения - в составе самоходно-артиллерийской батареи, минометной батареи и батареи ПТУР - десантировались в заданном районе, с задачей уничтожить условного противника, блокированного в районе и не допустить его прорыва через боевые порядки обороняющихся подразделений соединения.

После десантирования, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3» вскрыли развертывание в боевые порядки ударной группы «противника». Для срыва наступления, командование соединения приняло решение блокировать «вражеские» подразделения с последующим его уничтожением в блокированном районе.

С помощью средств визуальной и звуковой разведки, а также с помощью беспилотной авиации были обнаружены места расположения пунктов управления и огневые позиции артиллерии, координаты которых были немедленно переданы на командно-наблюдательные пункты минометных подразделений, после чего командиры минометных батарей осуществили их засечку. Сосредоточенным огнем 120-мм минометов артиллеристы уничтожили пункты управления условного противника и подавили артиллерию «противника» на огневых позициях.

В это же время, самоходно-артиллерийская батарея 2С9 «Нона-С» после десантирования заняла огневые позиции по флангам обороняющихся подразделений. Получив сигнал на боевое применение и координаты объектов с помощью расчетов БПЛА, артиллеристы со всех орудий уничтожили условного противника, развертывающегося в боевые порядки.

Поддержку им обеспечили расчеты батареи ПТУР, выйдя в назначенные рубежи и уничтожив из пусковых установок ПТРК «Корнет» бронеобъекты условного противника, пытавшихся прорваться из блокированного района.

По завершению огневого воздействия подразделения артиллерии совершили противоогневой маневр в район запасных огневых позиций для дальнейшего отражения наступления условного противника.

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