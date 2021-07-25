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В Минсельхозе объяснили ситуацию с ценами на подсолнечное масло в 2021 году

Валентина Пескова
21:33 25.07.2021
Согласно прогнозу Росстата, в новом сезоне масличной культуры должно хватить, чтобы обеспечить внутренний рынок и сохранить цены.
В Минсельхозе объяснили ситуацию с ценами на подсолнечное масло в 2021 году
© Фото: pixabay.com
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Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, в новом сезоне российские фермеры должны собрать хороший урожай подсолнечника. Его в 2021 году будет достаточно для того, чтобы совместно с мерами по ограничению экспорта, обеспечить сырьем внутренний рынок.

В первом полугодии 2021 года, сообщили в ведомстве, производство нерафинированного подсолнечного масла в РФ уменьшилось на 17,2%, составив, по сравнению с показателем 2020 года - 2,7 миллиона тонн. Однако в новом сезоне, поскольку сельскохозяйственный год для масличных культур длится с сентября по август, производители ожидают повышение урожая.

«Ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне», - сообщили в Минсельхозе РФ.

По данным ведомства, самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. За последний месяц цена на масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр.

Министерство напоминает, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр. В ведомстве предполагают, что возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства.

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