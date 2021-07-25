В Сибири прошли учения с экипажами дальних бомбардировщиков

В Иркутской области прошли летно-тактические учения с экипажами дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Мероприятие было проведено с отработкой вывода авиационной, военной и специальной техники из-под условного ракетного удара с перебазированием на оперативный аэродром.

Инженерно-технический состав выполнил нормативы ускоренной подготовки авиационной техники к вылету. Летными экипажами выполнено тактическое применение авиационных средств поражения по наземным целям инфраструктуры условного противника.

В мероприятии было задействовано до 10 самолетов Ту-22М3 и более 50 единиц военной и специальной техники.