СМИ: в Японии начались испытания таблеток для лечения коронавируса

Японская фармацевтическая компания для лечения пациентов с коронавирусом начала испытания новых таблеток. Как сообщила газета The Wall Street Journal со слов руководителя компании, ожидается, что препарат будет способен победить вирус в течение пяти дней.

Для испытания нового экспериментального средства на людях набрана группа добровольцев. Указывается, что речь идет о таблетках, которые будет необходимо принимать только один раз в день.

Согласно планам, испытания лекарства будут продолжаться до 2022 года.

Ранее стало известно, что с 2021 по 2023 год между Белоруссией и Арменией запланировано шесть совместных научно-технических проектов, в числе которых также создание препаратов против COVID-19.