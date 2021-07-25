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СМИ: в Японии начались испытания таблеток для лечения коронавируса

Валентина Пескова
20:39 25.07.2021
Исследования проводит местная фармацевтическая компания, для чего уже набрана группа добровольцев.
СМИ: в Японии начались испытания таблеток для лечения коронавируса
© Фото: pixabay.com
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Японская фармацевтическая компания для лечения пациентов с коронавирусом начала испытания новых таблеток. Как сообщила газета The Wall Street Journal со слов руководителя компании, ожидается, что препарат будет способен победить вирус в течение пяти дней.

Для испытания нового экспериментального средства на людях набрана группа добровольцев. Указывается, что речь идет о таблетках, которые будет необходимо принимать только один раз в день.

Согласно планам, испытания лекарства будут продолжаться до 2022 года.

Ранее стало известно, что с 2021 по 2023 год между Белоруссией и Арменией запланировано шесть совместных научно-технических проектов, в числе которых также создание препаратов против COVID-19.

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