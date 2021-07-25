Школа жизни: в НВВКУ состоялся торжественный выпуск молодых офицеров

В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) состоялся 52-й выпуск молодых офицеров. Около 200 выпускников получили дипломы и нагрудные знаки, свидетельствующие об окончании высшего военного учебного заведения, при этом 37 лейтенантов окончили училище с отличием, а семеро из них, кроме красного диплома, получили еще и золотую медаль «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации».

Церемония вручения дипломов об окончании высшего военного учебного заведения прошла в торжественной обстановке на строевом плацу училища с соблюдением противоэпидемиологических мер. Выпускники училища распределены во все военные округа - Северный Флот, в войска ВДВ, РВСН, РХБЗ и Главное управление Министерства обороны.

В этот торжественный день начальник Новосибирского высшего военного командного училища полковник Сергей Марковчин обратился к молодым офицерам с напутственными словами.

«Высокий профессионализм, добросовестное отношение в своим служебным обязанностям, мужество и героизм являются отличительными чертами офицеров-выпускников новосибирского училища. Сегодня в стране нет ни одного силового ведомства, где бы не служили офицеры – выпускники училища, образцово выполняя свои обязанности. Наша служба – это не только защита интересов государства, но это, прежде всего, школа жизни, закалка характера, проверка себя на прочность», - сказал полковник.

Новосибирское высшее военное командное училище было образовано согласно постановлению Центрального Комитета КПСС в 1967 году. За эти годы двадцать восемь выпускников удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. В октябре 2017 года Новосибирскому высшему военному командному училищу была вручена Грамота Верховного Главнокомандующего ВС РФ.