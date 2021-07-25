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Обратить в пыль: артиллеристы ЦВО уничтожили «противника» в Сибири снайперской стрельбой

Алексей Курильченко
20:16 25.07.2021
Артиллеристы ЦВО снайперской стрельбой уничтожили условного противника в Сибири.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Артиллеристы Центрального военного округа в ходе учения на полигоне в Кемеровской области снайперскими выстрелами уничтожили бронеобъекты и живую силу условного противника на дистанции до 1200 метров.

По замыслу учения, условный противник предпринял попытку перехода из обороны в наступление. Для исключения маневра «врага» и удержания его в районе, а также с целью недопущения возможной помощи и подхода подкрепления неприятеля, командованием было принято решение на применение «Огневого блокирования». Для поражения «противника» военнослужащими были подготовлены рубежи заградительного огня за границей тыла и на флангах, на которых были расположены расчеты 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б». Беглый огонь велся на дальности более 1 километра прямой наводкой.

Кроме этого, расчетами 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» была выполнена задача по преследованию и последующему уничтожению бронированной техники и живой силы условного противника на поле боя. «Снайперская» стрельба из артиллерийских установок заключалась в выполнении выстрела прямой наводкой, а добивание разрозненных сил «противника» осуществлялось при помощи крупнокалиберного пулемета «Корд».

Всего в учениях принимало участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

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