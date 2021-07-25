В Самаре стартовал чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту

В Самаре стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, который проходит на военном аэродроме Кряж.

В торжественной церемонии открытия принял участие командующий 2-й общевойсковой армии Андрей Колотовкин, участники соревнований и юнармейцы. В соревнованиях принимают участие более 100 сильнейших спортсменов, представляющих 7 команд из военных округов, родов и видов войск ВС РФ, а также ЦСКА и ДОСААФ.

Военнослужащие посоревнуются в двух дисциплинах: точность приземления и акробатика. В точности приземления прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 1000 метров, при приземлении спортсмен должен показать минимальное отклонение от нулевой отметки диаметром в 2 сантиметра. В групповой и индивидуальной акробатике прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 2200 метров, в ходе которых личный состав выполнит определенный комплекс фигур. Всего будет разыграно 48 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах.

Соревнования завершатся 30 июля, в них задействованы вертолеты Ми-8 Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны.