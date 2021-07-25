Парад на 325-летие ВМФ России в Калининграде сняли с коптера

В День Военно-Морского флота в городе Балтийске и в Калининградском морском канале прошли масштабные праздничные мероприятия.

В военно-морском параде было задействовано более 43 кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более двух десятков единиц техники морской пехоты и 14 единиц авиации. Все это приводили в движение 1300 военнослужащих Балтфлота.

Когда прошел парад, началась демонстрационная часть - были разыграны 14 тактических эпизодов с боевыми упражнениями. Тральщики Балтийской военно-морской базы Балтийского флота провели траление фарватера, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ, взлетевший с борта корвета «Бойкий» атаковал подводную лодку условного противника, малый противолодочный корабль провел атаку субмарины неприятеля, а малый ракетный корабль сымитировал выполнение ракетного удара по кораблям условного противника.

Кроме того, ракетные катера показали элементы морского артиллерийского боя с условным противником, после чего артиллеристы береговых войск Балтийского флота выполнили показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке подготовки высадки морского десанта. Далее десантные катера «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов» провели высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82А.

Помимо этого, зрителям демонстрировали освобождение судна, оказание помощи потерпевшему аварию кораблю и задержание нарушителей границы.