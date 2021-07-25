Ученые: у переболевших COVID-19 может снижаться уровень интеллекта

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у группы пациентов, переболевших COVID-19.

Как сообщает журнал The Lancet, в эксперименте участвовали 81 337 человек, из которых 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Добровольцам было предложено пройти тест, после которого оказалось, что у тех, кто перенес инфекцию коронавируса, проблемы с решением заданий возникали гораздо чаще.

По результатам тестов выяснилось, что наибольшую сложность для испытуемых представляли задачи, требующие проявить навыки аргументации и планирования. Проходящие тесты жаловались на «мозговой туман», проблемы с концентрацией внимания и подбором слов.

Ученые отметили, что серьезность когнитивных нарушений у британцев была частично связана со степенью тяжести их заболевания. Так, наибольшие затруднения выявили у пациентов, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких: их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов.