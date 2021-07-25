Атомный крейсер и показательные выступления: как Северный флот отметил День ВМФ

В строю кораблей - новейший атомный многоцелевой подводный крейсер «Казань» модернизированного проекта «Ясень-М», гроза авианосцев с ядерным оружием на борту. Парадные флаги, строй по ранжиру, звонкие приветствия слышны даже далеко на берегу.

На борту флагмана, тяжелого ракетного крейсера «Петр Великий», моряков поздравляет командующий северным флотом Александр Моисеев.

Даже в этот торжественный день экипаж мощнейшего крейсера находится в полной боевой готовности.

Самая зрелищная часть парада, корабли встраивается в колонну. От каждого корабля - по залпу в честь Дня ВМФ. А через несколько минут грохот пушек уже и вовсе не стихает.

Все потому, что начинаются показательные выступления, где разыгрываются тактические эпизоды. Вертолеты кружат в поиске подводной лодки, тральщики освобождают фарватер, а морских пехотинцы берут с воды штурмом необорудованный участок берега.