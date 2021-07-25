Андреевский флаг в жарком небе: как прошел сирийский парад в День ВМФ

Андреевский флаг сегодня развивался и в сирийском Тартусе, где уже в пятый раз прошел парад в честь Дня ВМФ России. В празднике приняли участие боевые корабли, катера, суда обеспечения и подводная лодка. А также - 13 самолетов и вертолетов ВКС и морской авиации. С берега за маневрами новейшей военной техники с восторгом наблюдали местные жители.

Первой в торжественном строю проходит дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол» проекта «Варшавянка». По классификации НАТО - «Черная дыра», прозванная так за малошумность и незаметность под водой.

Командующий парадом вместе с командующим российской группировки войск в Сирии, на противодиверсионном катере, один за другим проходят корабли, участвующие в праздновании. Вместе с ними, в качестве почетного гостя, министр обороны Сирийской Арабской республики Али Абдулла Айюб. Белая форма моряков, торжественное построение на палубах боевых кораблей. Так начинается парадный проход российской эскадры в честь Дня Военно-морского флота.

Когда на боевых кораблях звучит гимн России, береговая батарея гаубиц Д-30 залпами оповещает о начале торжественного прохода эскадры.

«Силы подготовлены и показали высокое мастерство и профессионализм в ходе военного праздника и парада», - рассказал командующий парадом в честь Дня ВМФ в Сирии Дмитрий Добрынин.

Вдоль многочисленных пляжей сирийского Тартуса один за другим проходят подводная лодка «Старый Оскол», флагман российской группировки кораблей в Средиземном море, новейший фрегат «Адмирал Макаров», морской тральщик «Ковровец» и малый ракетный корабль «Ингушетия», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».

«Мы так рады, что можем присутствовать на этом празднике, посмотреть на грандиозный парад кораблей, на виртуозное зрелище - для нас это очень важно. Это гордость за нашу страну», - рассказала председатель ассоциации российских соотечественников в Сирии Елена Мохаммад.

Ударные и транспортные вертолеты армейской авиации, многоцелевые истребители Су-35С, транспортная и бомбардировочная авиация. Все те, с кем моряки, здесь в Сирии защищают важные военные объекты.

В парадном строю вместе с российскими братьями по оружию прошла и пара ракетных катеров Сирийских ВМФ. А уже на побережье свое мастерство показал морской спецназ. Стремительный штурм береговой линии, скоротечный стрелковый бой и приемы рукопашного боя. А в завершении - праздничный концерт и экзотическая для этих мест полевая кухня.