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СК РФ по Ставрополью проводит следственные действия с подозреваемым в убийстве полицейского

Анна Берестовая
01:56 25.07.2021
Подозреваемый в убийстве полицейского на Ставрополье доставлен к следователю по особо важным делам.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю в настоящее время осуществляют следственные действия с подозреваемым по делу об убийстве полицейского. Соответствующую информацию сообщили в региональном СУ ведомства.

Задержанный по соответствующему обвинению 28-летний гражданин на данный момент доставлен к следователю первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ставрополью. Следствие занимается подготовкой документов для ходатайства об избрании меры пресечения для мужчины. В СК намерены рекомендовать для подозреваемого заключение под стражу.

Как указали в управлении, работа по установлению причастных к убийству лиц продолжается. В результате реализованных действий были обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны. В ближайшее время ожидается проведение ряда экспертиз, включая баллистическую. Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве сотрудника полиции в Ставрополе был задержан в Андроповском районе.

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