СК РФ по Ставрополью проводит следственные действия с подозреваемым в убийстве полицейского

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю в настоящее время осуществляют следственные действия с подозреваемым по делу об убийстве полицейского. Соответствующую информацию сообщили в региональном СУ ведомства.

Задержанный по соответствующему обвинению 28-летний гражданин на данный момент доставлен к следователю первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ставрополью. Следствие занимается подготовкой документов для ходатайства об избрании меры пресечения для мужчины. В СК намерены рекомендовать для подозреваемого заключение под стражу.

Как указали в управлении, работа по установлению причастных к убийству лиц продолжается. В результате реализованных действий были обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны. В ближайшее время ожидается проведение ряда экспертиз, включая баллистическую. Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве сотрудника полиции в Ставрополе был задержан в Андроповском районе.