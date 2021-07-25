МОК разрешил спортсменам на Олимпиаде снимать маски во время награждения

Участникам Олимпийских игр разрешили снимать медицинские маски во время награждения на 30 секунд для возможности попозировать фотографам. Об этом заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Согласно правилам, спортсмены обязаны носить маски на всех объектах в Олимпийской деревне в Токио, в том числе и на церемонии награждения, пишет ТАСС.

Первыми небольшими послаблениями режима ограничений воспользовались пловцы. Во время финалов соревнований по плаванию американский спортсмен Чейз Калиш на какое-то время снял маску на пьедестале почета, завоевав золотую медаль на дистанции 400 метров комплексом.

Стоявшие с ним на подиуме для награждения другие призеры - соотечественник Джей Литерланд (завоевавший серебряную медаль) и австралиец Брендон Смит (взявший бронзу), - также сняли маски.

На Олимпиаде-2020 в Токио, проведение которой было отложено на год из-за коронавируса, большая часть соревнований проходит без зрителей.