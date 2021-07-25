В Ирландии около 12 человек пострадали на аттракционе с каруселью

В парке аттракционов возле замка Каррикфергус неподалеку от Белфаста в Северной Ирландии сломавшаяся карусель привела чуть не привела к серьезной трагедии.

Как пишет The Daily Mail, в какой-то момент кресла, на которых катались в основном одни дети, начали налетать друг на друга, пока аттракцион не вышел из строя и не упал на навес у входа в парк.

В результате происшествия шести посетителям парка, из которых четверо детей, - потребовалась госпитализация. Еще у восьмерых гостей - поверхностные раны. Им была оказана помощь на месте и пребывание в больнице не потребовалось.

В администрации парка пока не дают комментариев до окончания проверки обстоятельств происшествия. Однако пресс-секретарь парка позже заявил, что аттракцион «никуда не падал».