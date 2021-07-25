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Расширяя «Остров фортов»: в Кронштадте открыли историческую площадку о развитии флота

Тимур Шерзад
14:59 25.07.2021
Сегодня ведется проектирование Музея военно-морской славы, который расположится в Кронштадте вместе с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов. Кроме этого, предполагается выстроить лицей на 550 мест, а также жилые кварталы «Центральный» и «На набережной». 
Расширяя «Остров фортов»: в Кронштадте открыли историческую площадку о развитии флота
© Фото: кронштадт.рф
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В Кронштадте открылась историческая площадка «От парохода до атомохода». Это произошло в рамках торжественной приемки второй очередь музейно-исторического парка «Остров фортов».

На новых площадках, сданных во второй очереди исторического парка, создана историческая зона, рассказывающая о технико-технологическом развитии российского флота. 

«Для гостей и жителей Санкт-Петербурга встречаться здесь, в Кронштадте, в День Военно-морского флота становится доброй традицией. Сегодня мы запускаем вторую очередь музейно-исторического парка "Остров фортов". За время работы проект подтвердил свою историко-культурную значимость для гостей и жителей города», – отметил первый замминистра обороны Руслан Цаликов на открытии комплекса.

Сегодня ведется проектирование Музея военно-морской славы, который расположится в Кронштадте вместе с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов. Кроме этого, предполагается выстроить лицей на 550 мест, а также жилые кварталы «Центральный» и «На набережной». 

Кстати, летом прошлого года в «Острове фортов» открыли Аллею героев российского флота. Для ее оформления было сформулировано 11 тем из истории ВМФ России. Имена героев флота, увековеченные на ней, были выбраны через голосование в интернете. 

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