Расширяя «Остров фортов»: в Кронштадте открыли историческую площадку о развитии флота

В Кронштадте открылась историческая площадка «От парохода до атомохода». Это произошло в рамках торжественной приемки второй очередь музейно-исторического парка «Остров фортов».

На новых площадках, сданных во второй очереди исторического парка, создана историческая зона, рассказывающая о технико-технологическом развитии российского флота.

«Для гостей и жителей Санкт-Петербурга встречаться здесь, в Кронштадте, в День Военно-морского флота становится доброй традицией. Сегодня мы запускаем вторую очередь музейно-исторического парка "Остров фортов". За время работы проект подтвердил свою историко-культурную значимость для гостей и жителей города», – отметил первый замминистра обороны Руслан Цаликов на открытии комплекса.

Сегодня ведется проектирование Музея военно-морской славы, который расположится в Кронштадте вместе с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов. Кроме этого, предполагается выстроить лицей на 550 мест, а также жилые кварталы «Центральный» и «На набережной».

Кстати, летом прошлого года в «Острове фортов» открыли Аллею героев российского флота. Для ее оформления было сформулировано 11 тем из истории ВМФ России. Имена героев флота, увековеченные на ней, были выбраны через голосование в интернете.