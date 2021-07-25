Миротворцы почтили память адмирала флота Советского Союза Исакова в Карабахе

В городе Степанакерт в честь празднования 325-тилетия образования Военно-морского флота России военнослужащие миротворческого контингента, представители духовенства, студенты и школьники почтили память Героя Советского Союза, Аадмирала флота Ивана Исакова.

Бюст Героя Великой Отечественной войны адмирала Исакова изготовлен из меди и установлен на улице, носящей его имя. Участники митинга почтили память минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику.

Иван Исаков – один из самых известных советских военачальников, который внес неоценимый вклад в Победу во Второй Мировой войне и развитие советского флота.