«Спецоперация на воде»: как празднуют День ВМФ в Каспийске

Парадный строй кораблей Каспийской флотилии по случаю Дня ВМФ уже второй год подряд не в проливах Волги, а в акватории моря. Самые зрелищные и интересные эпизоды - это те маневры, которые отрабатывались моряками в течение учебного года.

Зрительские трибуны сегодня заполнены полностью. Парадный строй вдоль всей набережной Каспийска как на ладони - хорошо видно весь состав группы кораблей. Это малые артиллерийские и ракетные корабли «Астрахань», «Махачалка». Их имена хорошо известны за пределами Каспия - боевые единицы каждый день стоят на защите южных рубежей страны.

В главном военно-морском празднике задействована и боевая авиация. Вертолеты Ми-8 и Ми-28 имитируют действия условного противника, привлекая внимание малого артиллерийского корабля «Астрахань». Парад и на воде, и на земле, и в воздухе для зрителя - единое целое.