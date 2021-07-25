Легендарная гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
Оксана Чусовитина принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Чемпионка Олимпийских игр 1992 года гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая в настоящий момент за Узбекистан, объявила о завершении карьеры.
В воскресенье, 25 июля, 46-летняя Чусовитина не смогла пробиться в финал олимпийского турнира в Токио в опорном прыжке.
«Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать» - заявила Чусовитина.
Чусовитина принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.