Спорт Легендарная гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры Алена Миронова Оксана Чусовитина принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Чемпионка Олимпийских игр 1992 года гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая в настоящий момент за Узбекистан, объявила о завершении карьеры. В воскресенье, 25 июля, 46-летняя Чусовитина не смогла пробиться в финал олимпийского турнира в Токио в опорном прыжке. «Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать» - заявила Чусовитина. Чусовитина принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика