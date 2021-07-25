На скорости по сирийским волнам: кадры выступлений флота в Тартусе на День ВМФ

В сирийском порту Тарус тоже пришли торжества в честь Дня ВМФ России. В праздничных мероприятиях в сирийских водах участвовали 9 боевых кораблей, катеров и судов Военно-морского флота России и два ракетных катера сирийских ВМС.

Крупнейшим кораблем из их числа был фрегат «Адмирал Макаров».

После морского парада жителей и гостей города ждал военно-морской праздник - российские морпехи продемонстрировали высадку на побережье, в этом им помогали идущие на полном ходу катера «Раптор», а также вертолеты.

Кроме того, фрегат «Адмирал Макаров» продемонстрировал, как происходит поиск и условное уничтожение подлодки при помощи реактивного комплекса РБУ-6000.