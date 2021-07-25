Десант, артиллерия и поиск подлодок: как прошел военно-спортивный праздник в Балтийске

В Балтийске в честь Дня ВМФ России прошел военно-спортивный праздник. Над городом летали самолеты и вертолеты, в Калининградском морском канале состоялась высадка морского десанта, по округе разносился грохот артиллерийских, ракетных и торпедных стрельб.

Всего было продемонстрировано 14 тактических эпизодов, в ходе каждого из которых выполнялись различные боевые упражнения.

Зрители могли наблюдать траление фарватера, атаку вертолетом Ка-27ПЛ подлодки условного противника, атаку субмарины малым противолодочным кораблем, а также стрельбу ракетами в исполнении малого ракетного корабля. Также можно было наблюдать за элементами артиллерийского боя и высадку морского десанта с десантных катеров «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов» на бронетранспортерах БТР-82А.

Отдельно стоит отметить разыгранные эпизоды по освобождению судна, оказание помощи аварийному кораблю и задержанию нарушителей Госграницы.

Все праздничные мероприятия проводились в строгом соответствии с нормами предписанных противоэпидемических мероприятий.