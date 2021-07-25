Путин принял участие в спуске на воду супертраулера «Механик Сизов» в Петербурге

Владимир Путин принял участие в спуске на воду крупного рыболовного «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.



Супертраулер «Механик Сизов» - третий в серии траулеров новейшего поколения. Их строят в рамках программы развития гражданского судостроения России. Всего предполагается строительство десяти таких траулеров - 6 и еще 4 в опционе.



Спущенный на воду траулер заложен чуть более года назад, в июне 2020 года. Это - одно из самых современных рыбопромысловых судов в России. Его задача - ловить минтай и сельдь в Беринговом и Охотском морях и районах Восточного побережья России неподалеку.

Когда траулер достроят, он будет иметь оборудование для переработки и заморозки рыбы, а также для хранения и транспортировки ее в порт. Прямо на траулере можно будет получать рыбий жир, икру, фарш и рубную муку. Мощности рыбоперерабатывающей фабрики на траулере позволят заготавливать 60-80 тонн филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн кормовой рыбной муки - и все это лишь за одни сутки.

В длину траулер будет насчитывать 108 метров, его скорость составит до 15 узлов, а экипаж в 139 человек сможет работать автономно до 45 суток.