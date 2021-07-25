Армия Шойгу открыл в Адмиралтействе посвященный Чесменскому сражению барельеф Егор Левин Барельеф посвящен победе русского флота над турецким в Чесменском заливе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу открыл в петербургском адмиралтействе посвященный Чесменскому сражению барельеф. Сделал он это в День Военно-морского флота РФ. Барельеф посвящен победе русского флота над турецким в Чесменском заливе. Шойгу отметил, что данное историческое событие относится к числу тех, которые вызывают гордость за страну и ВМФ. Решающую роль в той победе русских моряков глава Минобороны записал на счет безмерно храбрых офицеров и матросов. «Открывая барельеф, посвященный битве в Чесменском заливе, мы отдаем дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства», - заявил Шойгу. Барельеф создал скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Алексей Игнатов. Планируется, что создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории Российского морского флота, продолжится. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика